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اجتماع موسع لبحث آليات الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة في سوهاج

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اجتماع موسع لبحث آليات الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة في سوهاج اجتماع موسع لبحث آليات الانتهاء من إزالة التعديات على أراضي الدولة في سوهاج

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ترأس الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث آليات الإنتهاء من تنفيذ الإزالات على أراضي أملاك الدولة خلال 6 شهور، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

ناقش الإجتماع قرارات الاجتماع الدوري رقم 151 للجنة استرداد أراضي الدولة، وتوصيات مؤتمر هيئة عمليات القوات المسلحة المنعقد بوزارة الدفاع، ولجنة إنفاذ القانون المنبثقة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية، بشأن تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب المحافظ، وعضوية كافة الجهات المعنية.

وأكد نائب محافظ سوهاج، على أهمية دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع.

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية، من أهمها «ضرورة تسليم النموذج الوارد من لجنة إسترداد أراضي الدولة لجميع الجهات للعمل عليه، وتحديث البيانات الخاصة بمجالات التعدي، وتسليم الإدارة العامة لأملاك الدولة البيانات المحدثة بشكل ورقي ورقمي لتجميعها وتسليمها للجنة إسترداد أملاك الدولة ووزارة الدفاع الأحد القادم، بالإضافة إلى أهمية عرض المعوقات وأسباب تأخر الإزالات والحلول لذلك، وعرض المقترحات الخاصة بالحالات الصعبة وخاصة على جانبي النيل، على أن تكون أولويات تنفيذ إزالة التعديات للمجاري المائية»نهر النيل، والترع والمصارف، والكباري والجسور«.

المصرى اليوم

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