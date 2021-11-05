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مدير أعمال ويجز : نستهدف تنقية الأغاني من الكلمات الخارجة ()

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مدير أعمال ويجز : نستهدف تنقية الأغاني من الكلمات الخارجة (فيديو) مدير أعمال ويجز : نستهدف تنقية الأغاني من الكلمات الخارجة ()

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قال عصام تاج مدير أعمال مطرب الراب الشهير «ويجز»، كنا نتوقع أن تكون هناك صحوة في فن الراب، وأن يستمع الشباب لصوت الراب باهتمام واستمتاع، مشيرا إلى أن الراب مفهوما لدى مختلف الشباب العربي.

وأضاف عصام تاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الراب قد يحتوى على كلمات خارجة بسبب الانفعال غير المقصود لكن خلال الفترة المقبلة نستهدف تنقية النصوص من الكلمات الخارجة، مردفا نحاول أن تتكون الأغنيات مهضومة ومفهومة بشكل جيد.

وأكد أن «ويجز» لا يظهر أبدا بشكل سيء أو يتفوه بكلمات خارجة أثناء الغناء، ولم يشعل إطلاقا سيجارة على المسرح، مضيفا أن الحضور الكبير للحفلة الأخيرة كان صدمة للجميع من ضمنهم فريق عمل ويجز.

المصرى اليوم

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