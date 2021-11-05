الأرصاد تحذر سائقي السيارات .. حالة الطقس من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 10 نوفمبر

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية سائقي السيارات وأوصتهم بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة في الصباح الباكر، حيث تسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر تصل إلى حد الضباب أحياناً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية الافقية لأقل من 1000 متر وذلك طبقاً للتالي:

- يوم الجمعة: شبورة كثيفة من 4-8 صباحا على الطرق السريعة المؤدية من والى ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

- يوم السبت: شبورة كثيفة من 4-8 صباح على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية.

يوم الأحد: شبورة كثيفة من 4-8 صباح على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية وشمال الصعيد.

يوم الاثنين: شبورة كثيفة من 4-8 صباح على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأصدرت نشرتها اليومية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الجمعة 5 نوفمبر إلى الأربعاء 10 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الجمعة 5 نوفمبر إلى الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.