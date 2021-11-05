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سمير كمونة: هناك لاعبون يلجأون إلى الشيوخ لتحصينهم من «السحر»

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سمير كمونة: هناك لاعبون يلجأون إلى الشيوخ لتحصينهم من «السحر» سمير كمونة: هناك لاعبون يلجأون إلى الشيوخ لتحصينهم من «السحر»

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أكد سمير كمونة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن هناك بعض اللاعبون يذهبون إلى الشيوخ قبل المباريات الهامة، لتحصينهم من أعمال السحر.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية : «كان هناك بعض اللاعبين يلجأون إلى الشيوخ قبل المباريات الهامة، لعمل لهم (حجامة)».

واضاف:«بعض اللاعبين في جيلنا كانوا يذهبون الي الشيوخ لعمل (الرقية الشرعية)، لتحصينهم من أعمال السحر، هناك من كان يؤمن بها».

وتابع :«أنا لا أؤمن بتلك الأمور»، مؤكدًا : «السحر في كرة القدم خرافات، والإنسان يحصن نفسه دائمًا بقراءة القرءان والصلاة»

المصرى اليوم

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