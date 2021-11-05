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قطع المياه اليوم عن 28 منطقة في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 10 ساعات (تعرف عليها)

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قطع المياه اليوم عن 28 منطقة في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 10 ساعات (تعرف عليها) قطع المياه اليوم عن 28 منطقة في القاهرة والجيزة لمدة تصل الى 10 ساعات (تعرف عليها)

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أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه عن بعض القطاعات لمدة ٦ ساعات لاجراء أعمال صيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، حيث نوهت المحافظة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة.

مما يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات إعتبارا من الساعة ١٢ ليلا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/٥ وحتى الساعة ٦ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/٦.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هي ( العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالإنقطاع عند الطلب على الخط الساخن (١٢٥).

وفي سياق متصل، كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أيضا، عن قطع المياه نظرا لقيامها بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم الخارج من محطة مسطرد، وذلك عن مناطق (عرب الجسر – عرب الطوايلة- وسط المدينة بالمطرية – عين شمس الغربية – شارع سليم الأول ومتفرعاته – ابن سندر – منشية البكرى- منطقة الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – الحى العاشر – صقر قريش – الواحة – شارع متولى الشعراوى – السويسرى ب – أرض الجولف «التابعة لمدينة نصر» – الإمداد والتموين – مساكن رامو)، وذلك اعتباراً من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة الموافق 5 -11 -2021، وحتى الساعة 6 صباح بعد غد السبت الموافق 6 -11-2021.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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المصرى اليوم

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