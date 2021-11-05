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محمد صلاح: سعيد بإيقاف القيد للزمالك .. وكارتيرون أهدى من موسيماني

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محمد صلاح: سعيد بإيقاف القيد للزمالك .. وكارتيرون أهدى من موسيماني محمد صلاح: سعيد بإيقاف القيد للزمالك .. وكارتيرون أهدى من موسيماني

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أكد محمد صلاح نجم السابق، أنه كان سعيدًا بإيقاف القيد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترتين.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية إن «أون تايم سبورتس» :«أنا كنت سعيدًا بمنع الزمالك من القيد لفترتين، لأنه أصبح هناك استقرار في تشكيل الفريق، والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني يعتمد على 18 لاعبًا، وهذا يؤثر بالايجاب على اداء الفريق».

وأضاف : «هناك ثبات انفعالي وهدوء على كارتيرون، وهو ما يعود بالايجاب على اللاعبين»، مضيفًا :«المدرب الفرنسي أهدى من موسيماني، المدير الفني للأهلي».

ويلتقي الزمالك مع الاهلي، مساء اليوم الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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