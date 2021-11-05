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«زي النهارده» وفاة الفنان حسن عابدين 5 نوفمبر 1989

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«زي النهارده» وفاة الفنان حسن عابدين 5 نوفمبر 1989 «زي النهارده» وفاة الفنان حسن عابدين 5 نوفمبر 1989

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في الواحد والعشرين من أكتوبر 1931ولد الفنان الراحل حسن عابدين في محافظة بنى سويف، وهو صاحب عطاء متميز بين السينما والمسرح والتليفزيون، قد جمع أداؤه بين الكوميديا والتراجيديا وامتد عطاؤه من 1972 إلى 1989 واشتهر كبيراً بدأ في المسرح العسكرى عندما كان متطوعاً في الجيش، وقد لعب عابدين أدوار الأب والموظف المطحون والإنسان الحريص على القيم،ولعب الأدوار الكوميدية كما لعب الأدوار التراجيدية، وعلى حد تصريح أحد أبناء عائلة عابدين، وهو فكرى عابدين في حوار له مع الزميلين علاء فياض وأيمن لطفى بأن الفنان الراحل حسن عابدين من أبناء عائلة عابدين العريقة في بنى سويف،وقد شارك في حرب فلسطين سنة 1948 وأصيب فيها وأنه لم يدخل عالم الفن بالصدفة وإنما كانت هناك بيئة ثقافية حاضنة لموهبته، فوالده الحاج عبدالوهاب عابدين كان من أعيان بنى سويف،وكان يهتم بالثقافة والفكر والسياسة وكان يعقد صالونا سياسيا وثقافيا كل خميس في القرية،يجمع فيه أعيان بنى سويف وفى هذا المناخ تربى عابدين وأحب التمثيل الذي كان موهوبا فيه،ولم يكن في ذهن والده أبدا أن ابنه سيحترف الفن،فقد كان الوالد يرى التمثيل عيبا جدا، ولا يليق باسم العائلة، وتحايل حسن على ذلك بنقل وظيفته إلى القاهرة، وكان رئيس قلم محضر في وزارة العدل، وأفادته هذه الخطوة بأن دفعت به لأحضان المسرح العسكرى، وكان من دفعته وأصدقائه الفنان حسن حسنى والفنان إبراهيم الشامى، ومن الأفلام التي شارك فيها: «الأشقياء وسترك يارب وريا وسكينة ودرب الهوى والشيطان امرأة والعذاب فوق شفاه تبتسم وعلى من نطلق الرصاص والأنثى والذئب وسنة أولى حب وعنبر الموت»، ومن المسلسلات التي شارك فيها: «فرصة العمر وأرض النفاق وآه يازمن وفيه حاجة غلط ونهاية العالم ليست غداً وأهلاً بالسكان 1984، وأنا وإنت وبابا في المشمش»، ومن المسرحيات التي شارك فيها «نرجس وعش المجانين وع الرصيف والمشاكس»ولحسن عابدين سهرة تليفزيونية بعنوان الثانوية العامة تأليف يوسف أبوعوف وبطولة خيرية أحمد وعمرو دياب وقد توفى «زي النهارده»فى 5 نوفمبر 1989.

المصرى اليوم

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