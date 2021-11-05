«زي النهارده» الإطاحة بـ«السلال» أول رئيس لجمهورية اليمن نوفمبر 1967

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كان عبدالله السلال أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية وقد شغل منصبه الرئاسى في الفترة من 1962 إلى 1967 وهو مولود في قرية شعسان بمديرية سنحان بصنعاء في 1917 والتحق بمدرسة الأيتام بصنعاء في 1929 وبعد حصوله على الثانوية سافر للعراق في 1936 والتحق السلال بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها عام 1939 ثم شارك في ثورة الدستور عام 1948 بقيادة عبدالله الوزير وأعدم الإمام أحمد بن يحيى الذي تولى الحكم بعد أبيه الكثير ممن شاركوا في الانقلاب وسجن البعض وكان منهم السلال إلى أن أخرجه ولى العهد سيف الإسلام محمد البدر حميد الدين من السجن وكانت هذه غلطة ولى العهد التي كلفته عرشه بعد ذلك بعدما أصبح السلال رئيسا لحرس ولى العهد، وكان في نفس الوقت أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار ولم يكن يعلم الإمام البدر بهذا فقربه إليه وبعد أسبوع واحد من وفاة الإمام أحمد وتسلم الإمام البدر الحكم. قامت ثورة 26 سبتمبر على النظام الإمامى الملكى بقيادة مجموعة من ضباط الجيش وأيدها بعض من مشايخ القبائل ودعمتها مصر عسكريا ليصبح السلال أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية إلى أن تمت الإطاحة بالسلال نفسه في انقلاب قام به ضباط الصاعقة والمظلات «زي النهارده» فى 5 نوفمبر 1967 أثناء زيارته للعراق وتشكل مجلس رئاسى وانتقل السلال بعدها للإقامة في مصر حتى صدور قرار الرئيس على عبدالله صالح في سبتمبر 1981 بعودته للوطن إلى أن توفى بصنعاء في 5 مارس 1994.