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محمد عامر: هناك توجه من جماهير الأهلي ضد موسيماني..والمدرب تعلم الدرس

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محمد عامر: هناك توجه من جماهير الأهلي ضد موسيماني..والمدرب تعلم الدرس محمد عامر: هناك توجه من جماهير الأهلي ضد موسيماني..والمدرب تعلم الدرس

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قال محمد عامر نجم النادي الأهلي الأسبق، إن هناك توجه من جماهير القلعة الحمراء، ضد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال محمد عامر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سيورتس»: «هناك توجه من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد موسيماني، خاصة بعد خسارة الفريق الأحمر بطولتي الدوري والسوبر المحلي».

وأضاف: «ضياع الدوري كان غير مقبول لدى جمهور الأهلي، أعتقد أن المدرب الجنوب أفريقي تعلم الدرس هذا الموسم، ولديه تركيز منذ البداية على عدم فقدان نقاط».

وتابع :«مشكلة موسيماني تغييراته الكثيرة في تشكيل الفريق وعدم وجود تشكيل ثابت، وهذا يؤثر بالسلب على أداء الفريق».

المصرى اليوم

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