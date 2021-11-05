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إصابة 5 أشقاء في حادث تصادم بطريق محور سمالوط بالمنيا

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إصابة 5 أشقاء في حادث تصادم بطريق محور سمالوط بالمنيا إصابة 5 أشقاء في حادث تصادم بطريق محور سمالوط بالمنيا

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أصيب 5 أشقاء، بينهم 4 أطفال في حادث تصادم بطريق محور سمالوط الجديد شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة ملاكي بآخري ربع نقل، بطريق محور سمالوط الجديد، شمال المنيا.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشقاء، بينهم 4 أطفال وهم يوسف احمد منصور، 12 عاما، وشقيقيه إسماعيل، 8 سنوات، وحناوي 6 سنوات، وإبراهيم السيد صالحين، 20 عاما، وشقيقته جملات، 6 سنوات، مقيمون جميعا بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارتين، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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