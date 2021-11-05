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وفد من الاتحاد الأوروبي يتابع مشروع تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم في سوهاج

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وفد من الاتحاد الأوروبي يتابع مشروع تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم في سوهاج وفد من الاتحاد الأوروبي يتابع مشروع تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم في سوهاج

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استقبلت محافظة سوهاج، مساء الخميس، وفدا من الاتحاد الأوروبي، وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمشاركة ممثلين من وزارتي «التربية والتعليم، والتعاون الدولي»، وذلك للوقوف على النتائج المحققة على أرض الواقع لمشروع «تعزيز فرص حصول الأطفال على التعليم ومكافحة عمالة الأطفال»، والذي تم تمويله من قبل الإتحاد الأوروبي في الفترة من يوليو 2014، وحتى أغسطس 2019.

والتقى الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أعضاء الوفد الذي ضم كل من: بيت جان، ونهلة حسن، الاستشاريين بالاتحاد الأوروبي، ودعاء عرفة مدير برامج الحماية الإجتماعية ببرنامج الغذاء العالمي، ومحمد محى الدين منسق برنامج الغذاء العالمي بسوهاج.

وتحدث الوفد إلى عدد من المستفيدين من المشروع من معلمات المدارس المجتمعية، والطلبة وأولياء الأمور، والسيدات المستفيدات من أنشطة المشروع المختلفة، كما التقى الوفد بعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية شركاء برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشروع.

وقد شمل مشروع «تعزيز الفرص» تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية بعدد من مدارس التعليم المجتمعي، بدعم من برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة، ومنها «التغذية المدرسية، وصيانة المدارس المجتمعية، وتنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي ومعلمات مدارس التعليم المجتمعي، بالإضافة إلى تقييم تجربة تحويل بعض المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية، ودعمها بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي.

المصرى اليوم

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