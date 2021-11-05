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ويجز عن حفلته الأخير في المنارة : «حسيت أن الجمهور نمل»

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ويجز عن حفلته الأخير في المنارة : «حسيت أن الجمهور نمل» ويجز عن حفلته الأخير في المنارة : «حسيت أن الجمهور نمل»

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علق مغني الراب «ويجز» على حفله الذي أحيائه مؤخرا في مركز المنارة، الذي شهد حضور عشرات الألاف من الجمهور، قائلاً :«اتبسط وتخضيت اصراحة، وكنت شايف الناس اد أي كتير بس لما شوفت من فوق حسيت أنهم نمل».

وأضاف «ويجز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري:«المزيكا بتاعتنا أجرأ وأصرح شوية والمزيكا مبهجة أكثر، وفي صراحة وجرأة مع الفانز إلى بتسمعنا».

وتابع:«أنا جمهوري غالبا من سن 16 لـ 40 سنة، ويمكن حتى الناس اللي أكبر من كدا شوية ابتدوأ يسمعوا هذا النوع من المزيكا».

كان أحيا مطرب الراب «ويجز» حفلا غنائيا ضخما على مسرح المنارة أرينا بالتجمع الخامس، وقدم في الحفل باقة من أشهر أغانيه، مثل: «دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير»، وأحدث أغانيه «كيفى كده»، وتميز الحفل بالحضور الجماهيري الضخم، حيث تجاوب الجمهور بالرقص والتفاعل مع «ويجز«.

المصرى اليوم

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