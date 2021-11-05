عصام عبد الفتاح يكشف أسباب تعيين 3 حكام «فار» للقمة.. ويؤكد: أخطاء التحكيم لن تنتهي

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كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسباب تعيين 3 حكام لتقنية الفيديو خلال مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «اون تايم سبورتس» :«لم نعين 3 حكام لتقنية الفار من أجل ترضية الأهلي أو الزمالك، نحن لا نقوم بعمل ترضية لأحد».

وأضاف: «تم تعيين حكم احتياطي، تحسبًا لإصابة أحد الحكام، مثلما يحدث للاعبي الكرة وقت التسخين».، مشيرًا:«سامي هلهل سيتواجد خارج غرفة الفار، مع الحكم الرابع، ليكون حكم بديل فقط في حالة إصابة أحد المساعدين، ونسعى لتعميم هذا الأمر«.

وأشار: «التحكيم في مصر يسير بخطى ثابتة، وهناك تحسن كبير في مستوى الحكام، الأخطاء عمرها ما هتنتهي من التحكيم، وأتمنى من الجمهور المصري مساندتنا».

وأوضح: «هناك حكام تعرضوا للإيقاف لأنهم تعرضوا لاعتراضات صارخة من اللاعبين ولم يتخذوا أي موقف، فقلت لهم ريحوا شوية لأن هيبة التحكيم أهم».