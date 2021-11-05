شوبير يكشف حقيقة عقوبة كهربا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة توقيع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، بتوقيع عقوبة على محمود كهربا، جناح الفريق الأحمر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن أن الجهاز الفني الأهلي وقع عقوبة ضد كهربا»، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأضاف: «استبعاد كهربا من مباراة القمة تحديدًا هو استبعاد فني، موسيماني يرى أن اللاعب يكون عليه ضغوطات كبيرة في تلك المباراة، فضلا عن أنه لا يقوم بالأدوار الدفاعية على أكمل وجه، لذا قرر استبعاده من المباراة».

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.