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هيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها مع عربية الترمس في بورسعيد ()

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هيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها مع عربية الترمس في بورسعيد (فيديو) هيفاء وهبي تكشف كواليس صورتها مع عربية الترمس في بورسعيد ()

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احتفت الفنانة هيفاء وهبي، بمداخلتها ببرنامج يحدث في مع الإعلامي شريف عامر، وذلك بعد تصدرها التريند بسبب صورتها مع عربية ترمس، أثناء جولتها وحفلتها في بورسعيد.

وكتبت هيفاء خلال ستوري على صفحتها الرسمية بإنستجرام« : المكالمة كانت علشان عربية الترمس وأنا نسيت الكلام لما سمعت السؤال».

وتحدثت الفنانة هيفاء وهبي خلال مداخلتها مع الإعلامي شريف عامر عن صورها أمام عربة الترمس في محافظة بورسعيد، قائلة: «حاجة طلعت طبيعية، وحسيت العربة من معالم الشارع اللي كنت بتمشى فيها، ولم أكن أعلم أنها ستكون تريند».

وأضافت: «احبيت بورسعيد بعد الحفلة وحبيت اتعرف عليها واتمشى فيها، عجبتبي عربة الترمس واهتمام الراجل بيها والترمس حلو جدا.. صاحب العربة قال مش هيبيع من الترمس تاني بعد ما أكلت منه».

وأشارت هيفاء، إلى أنّها لم تتردد لحظة في قبول إحياء الحفل في بورسعيد، قائلة: «شوفت هناك كل حاجة حلوة .. شوفت حب جديد .. حسيت إني أول مرة أتحب».

المصرى اليوم

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