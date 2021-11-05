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هاني العقبي : هناك أزمة كبيرة تواجه بسبب ضعف دكة البدلاء

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هاني العقبي : هناك أزمة كبيرة تواجه الزمالك بسبب ضعف دكة البدلاء هاني العقبي : هناك أزمة كبيرة تواجه بسبب ضعف دكة البدلاء

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قال هاني العقبي نجم الأهلي السابق، إن مباراة القمة 123 يجب أن تخرج بصورة تليق باسم الناديين والكرة المصرية.

وأضاف هاني العقبي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، مباراة الغد تأتي في بداية الدوري الممتاز، مما يعني أنها لن تكون سببا في حسم اللقب ولذلك يجب أن تكون هادئة من جانب لاعبي الفريقين.

وتابع :«نتيجة مباراة الغد لن تؤثر على مشوار الفريقين ببطولة الدوري العام، ولكن هناك أزمة كبيرة في وهو ضعف دكة البدلاء، فمستوى البديل ليس بنفس مستوى اللاعب الأساسي، والزمالك سيعاني بسبب ذلك، كما أن رحيل أسامة نبيه سيؤثر على مسيرة الزمالك خلال الفترة القادمة».

المصرى اليوم

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