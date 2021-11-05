ألقى ماء نار على زوجته وأسرتها لرفعها دعوى خلع ضده .. نيابة كفر الشيخ تأمر بحبس زوج

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أمر المستشار أحمد قمرة مدير نيابة كفر الشيخ، مساء الخميس، بحبس خياط أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته، وأسرتها عن طريق إحراقهم بـ«ماء نار» داخل منزلهم بمدينة بلطيم.

وقال محمد أبودراع محامي المصابين، إن رجال المباحث قاموا بتفريغ كاميرات التصوير الموجودة بجوار منزل المجني عليهم، ويظهر بها المتهم، وهو يحمل زجاجة ماء النار ومتجها إلى منزل أسرة زوجته لالقاء ماء النار عليهم.

وأكد كلا من بسيوني بسيوني حجازي، زوج شقيقة والد الزوجة المصابة سعاد محمد الغبور، إن ندا حمدي البساطي المجني عليها وزوجة ح.م.س. كانت على خلاف دائم معه واستحالت الحياة فيما بينهم نظرا للخلافات الدائمة، وبناء عليه انتقلت إلى منزل والدها بنفس شارع محل زوجها منذ عدة شهور، ورفعت دعوي خلع لتطليقها منه، إلا أنه كان دائم تهديدها هي ووالدتها وتوعد لهم جميعا، حيث هاجم المصابين داخل منزلهم البسيط، وفاجأهم بالقاء ماء النار على وجوههم، ولم تأخذة الرحمة بوالدة زوجته التى كانت تؤدى فريضة صلاة العشاء وقتها.

كان رجال المباحث تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، قد تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم ، والاستماع لأقواله وإحالته للنيابة العامه لمواجهته بالاتهامات والتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية.

كفرالشيخ