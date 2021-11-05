استشاري بمنظمة الصحة العالمية : لقاح كورونا لا يمنع فرص حدوث العدوى

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قال الدكتور أمجد الخولي استشاري بـمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح فيروس كورونا لا يمنع فرص حدوث العدوى بالفيروس ومتحوراته، بل يقلل من حدة الأعراض الناجمة عن الإصابة، لافتا إلى أن 90% من اللقاحات تحمي بنسبة كبيرة من دخول المستشفيات والحماية من الوفاة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن الأشخاص غير المطعمين معرضين للخطر في ظل الموجة الرابعة.

وأكد الخولي أن ما يشهده سكان العالم في الفترة الراهنة لم يحدث منذ 100 عام، لذا يجب الالتزام بقرارات الصحة العالمية، مشيرا إلى أن معدل الوفيات العالمية تقل بشكل ملحوظ في العالم نتيجة اللقاحات، ولكن ما زال عدد الإصابات في تزايد نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حتى مع تواجد لقاحات كورونا.

وأكمل أنه حتى الآن لا توجد بيانات تؤكد ضرورة الحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا والأولوية هي تغطية أكبر عدد من البشر بجرعتين من لقاح كورونا، ولا يستطيع أحد نفي إمكانية حدوث موجة خامسة من فيروس كورونا في العديد من دول العالم.