حسام حسن : خسرنا أمام بيراميدز بفعل فاعل

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أبدى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السكندرى، استياءه الشديد بعد خسارة فريقه أمام نادي بيراميدز.

وتعرض الاتحاد السكندري للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب المباراة: «اللاعبون ظهروا بمستوى مميز تحديدًا في الشوط الأول، حيث كانت الأفضلية لنا»، مضيفًا : «في الشوط الثاني كانت هناك بعد الأخطاء التحكيمية تسببت في خسارتنا للمباراة ابرزها ضربة الجزاء الغير صحيحة التي احتسبها محمد معروف، حكم المباراة».

وتابع : «الأمور التي لم تكن في أيديناء، لقد خسرنا بفعل فاعل، وهذا كل ما يمكنني قوله عن هذه المباراة».

واختتم قائلاً: «سعيد بأدائنا خاصة في الشوط الأول وقدمنا كل شيء لدينا أمام فريق لديه ميزانية ضخمة».