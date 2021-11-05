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"ديربي" ملتهب يجمع النصر والشباب .. وانطلاقة الفيحاء في محطة الحزم

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"ديربي" ملتهب يجمع النصر والشباب .. وانطلاقة الفيحاء في محطة الحزم "ديربي" ملتهب يجمع النصر والشباب .. وانطلاقة الفيحاء في محطة الحزم
في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم اليوم الجمعة منافسات الجولة 11من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين تحددان مسار الفرق الأربعة في سلم الترتيب.

في الرياض وتحديدًا على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفي ( ديربي الرياض) المنتظر ، يواجه الشباب ( المركز الثالث – 18 نقطة) نظيره النصر (التاسع – 13 نقطة).

الشباب يسعى لخطف نقاط اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة، فيما يأمل النصر مصالحة جماهيره عبر بوابة الشباب.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء تنافسًا كبيرًا بين الثنائي لاعب الشباب الأرجنتيني "بانيغا" ولاعب النصر البرازيلي "تاليسكا"، كما أن الشباب يعول كثيرًا على هداف الدوري حتى الآن النيجيري"إيغالو"، في حسم المواجهة.

وفي اللقاء الآخر يحل الحزم (الحادي عشر – 10 نقاط) ضيفًا على نظيره الفيحاء (السابع - 14 نقطة) على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

لقاء مهم بالنسبة للحزم من أجل الابتعاد عن مناطق المؤخرة، فيما يسعى الفيحاء للاقتراب أكثر من مربع الكبار.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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