تعليم سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار لمحو الأمية بالمحافظة

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وقعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بروتوكول تعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في محو الأمية بالمحافظة .

وبحسب بيان، قام بتوقيع البروتوكول كل من: محمد السيد الدالي مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وذلك بقاعة مؤتمرات مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.

وقال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن البروتوكول نص على قيام التربية والتعليم بتوفير فصول تعليمية بكل مدرسة حكومية نظامية، وفصول التعليم المجتمعي، والمعلمين المتميزين أصحاب الكفاءات التعليمية لتشجيع أولياء أمور الطلاب من غير المتعلمين، والفئات الأصغر سنا، والإناث والأميين الموجودين في محيط كل مدرسة بكل قرية ونجع لتعلم القراءة والكتابة، على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الإختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الإختبارات النهائية.