جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 123

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ينطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 5-11-2021 في عدد من المنافسات يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123.

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورت.

تلعب مباراة فيوتشر والمصري عند الساعة الخامسة على قناة أون تايم سبورت 2.

تنطلق مباراة غزل المحلة إنبي عند الساعة الخامسة والنصف على شاشة أون تايم سبورت 3.

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يواجه سموحة منافسه إيسترن كومباني عند الساعة الثالثة على أون تايم.