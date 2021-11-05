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جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 123

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جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 123

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ينطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الجمعة 5-11-2021 في عدد من المنافسات يأتي في مقدمتها مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123.

تقام مباراة الأهلي ضد عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورت.

تلعب مباراة فيوتشر والمصري عند الساعة الخامسة على قناة أون تايم سبورت 2.

تنطلق مباراة غزل المحلة إنبي عند الساعة الخامسة والنصف على شاشة أون تايم سبورت 3.

للمزيد: كارتيرون يشعل القمة: الأهلي سيتفوق على الزمالك بالمال.. فيديو

يواجه سموحة منافسه إيسترن كومباني عند الساعة الثالثة على أون تايم.

المصرى اليوم

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