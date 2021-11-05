تويتر يعطل منشور لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بعد حذفه من فيسبوك (صورة التغريدة)

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قام موقع التواصل الإجتماعي «تويتر« مساء الخميس بتعطيل تغريدة تخص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد كان قد نشرها في الـ31 من أكتوبر، ودعا من خلالها لحمل السلاح ودفن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي. وفقاً لشبكة RT.

وشملت التغريدة صور من منشور له على حسابه «فيسبوك» تم حذفه أيضا، ويحتوي على مضمون تحريضي ضد جبهة تحرير تيجراي، التي دخلت في صراع مع آبي أحمد منذ ما يقرب من عام. وذكر موقع «تويتر» أن هذه التغريدة انتهكت قوانينها بشأن السلوك المسيء، لكن موقع التغريدات قرر أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة موجودة ويمكن الوصول إليها.

- تغريدة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والتي قام تويتر بتعطليها -

- صورة من تغريدة رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والتي قام تويتر بتعطليها -

وقد حذف موقع «فيسبوك«منشورا لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، دعا فيه إلى حمل السلاح لوقف تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي نحو العاصمة، وذلك لأنه ينتهك سياسات الموقع التي ترفض التحريض على العنف.

وقال آبي أحمد في المنشور الذي حذفه الموقع، «إن تقدم المتمردين»سوف يؤدي إلى زوال البلاد، وحث المواطنين على «تنظيم صفوفهم والسير بأي طريقة شرعية وبأي أسلحة وقوة متاحة لمنع وصد ودفن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجراي الإرهابية».وفقاً لبي بي سي.

وذكر متحدث باسم «فيسبوك»: «علمنا بمنشور لرئيس وزراء إثيوبيا وأزلناه لانتهاكه سياساتنا ضد التحريض على العنف ودعمه»، مضيفا: «نحن في شركة»ميتا«نقوم بإزالة المحتوى من الأفراد أو المنظمات التي تنتهك معايير المجتمع لدينا، بغض النظر عن هويتهم».