استشاري نفسي: يجب احترام إقبال الأجيال الجديدة على أغاني الراب

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قالت الدكتورة دينا ناعوم، استشاري الطب النفسي، إن الذوق الفني للجيل الجديد اختلف، وهو ما يفسر إقبال شريحة كبيرة منهم على أغاني الراب.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «لا أستطيع توصيف تغير الذوق الفني بالأمر الإيجابي أو السلبي، لكنه أمر واقع، وطبيعي أن يشعر كل جيل بالانتماء لقيم معينة»، متابعة «يجب قبول واحترام إقبال الأجيال الجديدة على أغاني الراب».

وأضافت «احترام الاختلافات بين الأجيال تحقق مزيدا من الاندماج، وتجنب المجتمع الصدام والفجوات، »، مشيرة إلى أهمية متابعة الأسر لأبنائها في ظل الانفتاح على السوشيال ميديا.