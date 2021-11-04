حكايات من قمة الأهلي والزمالك.. المغربي «العرجون» يشهر 3 بطاقات حمراء

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الجمعة، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

ويُعتبر المغربي عبدالرحيم العرجون، الحكم الدولي السابق، واحدًا من أشهر من أدراوا مباريات القمة المصرية عبر التاريخ.

وشهدت مباراة الدور الأول للدوري موسم 1994-1995 رقما قياسيا في عدد البطاقات الحمراء على مدار تاريخ مباريات القمة بين القطبين.

وأشهر العرجون البطاقة الحمراء 3 مرات خلال المباراة، بواقع 2 للزمالك وواحدة للأهلي.

وطرد العرجون إبراهيم حسن ظهير الأهلي، وثنائي وسط الزمالك إسماعيل يوسف وأشرف يوسف.

وانتهت تلك المباراة المثيرة تحكيمًا بالتعادل السلبي بدون أهداف.