أخبار عاجلة

مركز المصالحة الروسي يؤمن خروج مجموعة من اللاجئين السوريين من مخيم الركبان -
رغم تلقيه اللقاح.. إصابة رئيس الاستخبارات الألمانية بفيروس كورونا -
وزيرة التخطيط من جلاسكو: نستهدف 20% كهرباء من مصادر متجددة العام المقبل -
«صرف 600 مليون دولار تعويضًا للضحايا».. القضاء يفصل في «أسوأ فضيحة صحية» في تاريخ الولايات المتحدة -
«بسبب هاتف محمول» ..«الداخلية» تكشف غموض مقتل «عامل كرداسة» -
وزيرة «التعاون الدولى» تستعرض جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية -
وزيرة الثقافة تستقبل سفير التشيك لبحث التعاون المشترك -
القبض على مالك مطبعة وسيدة احترفا تزوير الشهادات التعليمية وبيانات النجاح بالغربية -
«التعليم» تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم بلقاح كورونا -
مؤتمر عام لنشر الوعي المائي بالبحيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حكايات من قمة الأهلي والزمالك.. المغربي «العرجون» يشهر 3 بطاقات حمراء

Print
حكايات من قمة الأهلي والزمالك.. المغربي «العرجون» يشهر 3 بطاقات حمراء حكايات من قمة الأهلي والزمالك.. المغربي «العرجون» يشهر 3 بطاقات حمراء

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غدًا الجمعة، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

ويُعتبر المغربي عبدالرحيم العرجون، الحكم الدولي السابق، واحدًا من أشهر من أدراوا مباريات القمة المصرية عبر التاريخ.

وشهدت مباراة الدور الأول للدوري موسم 1994-1995 رقما قياسيا في عدد البطاقات الحمراء على مدار تاريخ مباريات القمة بين القطبين.

وأشهر العرجون البطاقة الحمراء 3 مرات خلال المباراة، بواقع 2 للزمالك وواحدة للأهلي.

وطرد العرجون إبراهيم حسن ظهير الأهلي، وثنائي وسط إسماعيل يوسف وأشرف يوسف.

وانتهت تلك المباراة المثيرة تحكيمًا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة

«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة

الزمالك يصالح مدحت شلبي.. وجبريل يتحدي الجماهير

الزمالك يصالح مدحت شلبي.. وجبريل يتحدي الجماهير

محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن الزمالك

محمد عمارة: حسام حسن أناني جدا.. والأهلى فارق بكتير عن الزمالك

لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال

لاعب الزمالك: كيروش لا يعرف المجاملات.. واختياراته خير مثال