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سموحة يحشد نجومه لمواجهة إيسترن كومباني

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سموحة يحشد نجومه لمواجهة إيسترن كومباني سموحة يحشد نجومه لمواجهة إيسترن كومباني

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اختار أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، 20 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة إيسترن كومباني، المقرر لها مساء الجمعة، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد بيكهام ومحمد شكرى وأحمد جمال

خط الوسط: شريف رضا ومحمد كناريا وعبدالرحمن عامر ومحمود حليمو ومحمد عبدالعاطى وحسين فيصل وأولا سيكيرو وصديق أوجولا وإسماعيل أشرف وأمير عادل ومحمد نادى

خط الهجوم: فهد جمعة ومروان حمدي.

المصرى اليوم

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