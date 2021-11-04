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بمواصفات عالمية.. السكة الحديد تعلن مميزات عربات قطارات الدرجة الثالثة الروسي

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بمواصفات عالمية.. السكة الحديد تعلن مميزات عربات قطارات الدرجة الثالثة الروسي بمواصفات عالمية.. السكة الحديد تعلن مميزات عربات قطارات الدرجة الثالثة الروسي

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قال المهندس وائل مهدي مدير عام متابعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، إن العربية الدرجة الثالثة العادية بالقطار الروسي، طرأت جديدة على السكك الحديدية بمواصفات عالمية بداية من المقاعد ذات الجودة العالية طبقا للمواصفات الأوروبية، وصولا إلى النوافذ الحديثة وعوامل الأمان.

وأوضح وائل مهدي خلال حوار مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن العربة الروسي الدرجة الثالثة، تتمتع بوسائل أمان عالية ولا تهتز أثناء السير مقارنة بما كان يحدث في السابق، مشيرا إلى أن هناك درجة ثالثة مكيفة بشبابيك طوارئ ومستوى أمان عالٍ وخدمة بوفيه.

وأضاف مدير عام متابعة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية، أن العربة الثالثة المكيفة بها لوحة تحكم تكشف حالة العربة وعوامل الأمان المختلفة، موضحا أنه حال وجود أي خطأ يمكن توقيف القطار وتلافي حدوث أي مشكلات، مردفا أن العربة العادية أيضا تحتوى على نظام تهوية جيد، لراحة الركاب فضلا عن وجود فريق أمن خاص يمنع وجود الباعة الجائلين داخل العربات.

المصرى اليوم

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