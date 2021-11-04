★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه الزمالك في القمة 123 غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أجواء لقاء القمة سابقة جديدة في تاريخها حيث يتحفظ مدرب المارد الأحمر بيتسو موسيماني على الإعلان عن أسماء قائمة الفريق النهائية وذلك قبل نحو 20 ساعة من اللقاء.

للمزيد: كارتيرون يشعل الحرب النفسية مع الأهلي: الأحمر سيفوز بالقمة بسبب أموالهم (فيديو)

وعلمت «المصري اليوم» من مصادر داخل النادي الأهلي أن موسيماني يرغب في بث روح المنافسة بين اللاعبين حتى الساعات الأخيرة قبل القمة 123.

ويرى موسيماني أن تأخر إعلان قائمة الأهلي عن مواجهة الزمالك يعد خدعة خططية لنظيره الفرنسي باتريس كارتيرون بالإضافة إلى الرد بطريقة غير مباشرة على الأحاديث التي أكدت ابتعاد محمود كهربا عن القائمة ووجود أزمة بسبب على لطفي ومحمد الشناوي.

ونجح المارد الأحمر في تقديم بداية رائعة بتحقيق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فيما تجاوز الفارس الأبيض منافسه إنبي بهدفين دون رد، خلال أحداث الجولة الثانية من الدوري.

فيما قدم الزمالك مستوى جيدا خلال الجولة الأولى التي شهدت تفوقه على إنبي بهدفين دون رد، قبل أن يعبر طلائع الجيش بنفس النتيجة في الجولة الثانية.

القنوات الناقلة لمباراة القمة الأهلي ضد الزمالك

وسيتم نقل مباراة القمة المصرية عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت التي توفر فقرات تحليلية متنوعة وأكثر من قناة صوتية للتعليق وستكون مصحوبة بمعلقين، مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على الصوتية الثانية.

كما يوفر المصري اليوم لزواره والباحثين عن موعد مباراة الأهلي والزمالك خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لآخر الأخبار من داخل الملعب.