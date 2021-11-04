الكلاب لها حقوق أكثر منا.. أبو غزالة يواجه الجميع بمفهوم واقعي لحقوق الإنسان

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قال الدكتور طلال أبوغزالة أتمنى أن يصرف قادة صنع القرار وأنا لست إلا مواطن لا أملك إلا أن أبدي رأيا ولا سلطة لي.

وأضاف الدكتور طلال أبوغزالة، خلال لقائه ببرنامج «شر البلية» المذاع على فضائية TeN، أن صانع القرار أن يفكر بالإنسان كأنسان وليس كصديق أو عدو، وليس كصاحب حق أو غير حق، حتى لو كنت ليس صاحب حق أو مجرم بنظرك هل يجوز لك أن تحكمني دون أن تحقق معي وتصدر قرارك الفردي بالقضاء على؟.

وتابع: أنا أتكلم كإنسان بغض النظر عن برأته أو جرمه، الإنسان كإنسان لكي نضع هذا النظام العالمي لاحترام الإنسان، واحترام حقوق الإنسان، وليس احترام حقوقه في التعلم والأكل، وإذا وضعنا هذا النظام كيف نجعله ملزما ويصبح واحد من شروط الأمم المتحدة.

وأردف: لا يجوز للدولة التي لا تحترم حق الإنسان بأن تحصل على مساعدة أو مناصب، وإذا لم نقم بذلك مع الأسف أقول إن الكلاب لها حقوق أكثر منا في غياب هذا القرار، عندما نرى كلب الشارع يظهر عليه الجوع والضعف نشفق عليه، لكن عندما نرى الأشخاص موجودين في الخيام والشوارع نعتبرها قضية سياسية، ولكن هذا الإنسان كإنسان أين حقوقه.