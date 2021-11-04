أخبار عاجلة

مركز المصالحة الروسي يؤمن خروج مجموعة من اللاجئين السوريين من مخيم الركبان -
رغم تلقيه اللقاح.. إصابة رئيس الاستخبارات الألمانية بفيروس كورونا -
وزيرة التخطيط من جلاسكو: نستهدف 20% كهرباء من مصادر متجددة العام المقبل -
«صرف 600 مليون دولار تعويضًا للضحايا».. القضاء يفصل في «أسوأ فضيحة صحية» في تاريخ الولايات المتحدة -
«بسبب هاتف محمول» ..«الداخلية» تكشف غموض مقتل «عامل كرداسة» -
وزيرة «التعاون الدولى» تستعرض جهود الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية -
وزيرة الثقافة تستقبل سفير التشيك لبحث التعاون المشترك -
القبض على مالك مطبعة وسيدة احترفا تزوير الشهادات التعليمية وبيانات النجاح بالغربية -
«التعليم» تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم بلقاح كورونا -
مؤتمر عام لنشر الوعي المائي بالبحيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الكلاب لها حقوق أكثر منا.. أبو غزالة يواجه الجميع بمفهوم واقعي لحقوق الإنسان

Print
الكلاب لها حقوق أكثر منا.. أبو غزالة يواجه الجميع بمفهوم واقعي لحقوق الإنسان الكلاب لها حقوق أكثر منا.. أبو غزالة يواجه الجميع بمفهوم واقعي لحقوق الإنسان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طلال أبوغزالة أتمنى أن يصرف قادة صنع القرار وأنا لست إلا مواطن لا أملك إلا أن أبدي رأيا ولا سلطة لي.

وأضاف الدكتور طلال أبوغزالة، خلال لقائه ببرنامج «شر البلية» المذاع على فضائية TeN، أن صانع القرار أن يفكر بالإنسان كأنسان وليس كصديق أو عدو، وليس كصاحب حق أو غير حق، حتى لو كنت ليس صاحب حق أو مجرم بنظرك هل يجوز لك أن تحكمني دون أن تحقق معي وتصدر قرارك الفردي بالقضاء على؟.

وتابع: أنا أتكلم كإنسان بغض النظر عن برأته أو جرمه، الإنسان كإنسان لكي نضع هذا النظام العالمي لاحترام الإنسان، واحترام حقوق الإنسان، وليس احترام حقوقه في التعلم والأكل، وإذا وضعنا هذا النظام كيف نجعله ملزما ويصبح واحد من شروط الأمم المتحدة.

وأردف: لا يجوز للدولة التي لا تحترم حق الإنسان بأن تحصل على مساعدة أو مناصب، وإذا لم نقم بذلك مع الأسف أقول إن الكلاب لها حقوق أكثر منا في غياب هذا القرار، عندما نرى كلب الشارع يظهر عليه الجوع والضعف نشفق عليه، لكن عندما نرى الأشخاص موجودين في الخيام والشوارع نعتبرها قضية سياسية، ولكن هذا الإنسان كإنسان أين حقوقه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رغم تلقيه اللقاح.. إصابة رئيس الاستخبارات الألمانية بفيروس كورونا

رغم تلقيه اللقاح.. إصابة رئيس الاستخبارات الألمانية بفيروس كورونا

وزيرة التخطيط من جلاسكو: نستهدف 20% كهرباء من مصادر متجددة العام المقبل

وزيرة التخطيط من جلاسكو: نستهدف 20% كهرباء من مصادر متجددة العام المقبل

«صرف 600 مليون دولار تعويضًا للضحايا».. القضاء يفصل في «أسوأ فضيحة صحية» في تاريخ الولايات المتحدة

«صرف 600 مليون دولار تعويضًا للضحايا».. القضاء يفصل في «أسوأ فضيحة صحية» في تاريخ الولايات المتحدة

«بسبب هاتف محمول» ..«الداخلية» تكشف غموض مقتل «عامل كرداسة»

«بسبب هاتف محمول» ..«الداخلية» تكشف غموض مقتل «عامل كرداسة»