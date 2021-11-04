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المتوسط اليومي لإصابات كورونا في فرنسا يبلغ أعلى مستوى في 6 أسابيع

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المتوسط اليومي لإصابات كورونا في فرنسا يبلغ أعلى مستوى في 6 أسابيع المتوسط اليومي لإصابات كورونا في فرنسا يبلغ أعلى مستوى في 6 أسابيع

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سجلت السلطات الصحية الفرنسية 9502 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مما دفع المتوسط اليومي للحالات الجديدة إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع.

وارتفع ذلك المتوسط إلى 6226، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

كانت فرنسا سجلت متوسطا قياسيا خلال العام الحالي بلغ 42225 إصابة في منتصف إبريل قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له في 2021 عند 1816 في نهاية يونيو.

ويبلغ مجمل الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا حاليا 7.19 مليون.

وسجلت فرنسا كذلك 49 وفاة جديدة جراء الفيروس، مما يرفع عددها الإجمالي إلى 117832. وبلغ المتوسط الأسبوعي للوفيات الجديدة 34 قرب أعلى مستوى له في شهر.

المصرى اليوم

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