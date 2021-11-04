لأول مرة.. هند صبري تكشف سراً عن علاقتها بـ منة شلبي: «مكناش بنطيق بعض»

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استضافت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي» الذي يذاع على قناة cbc، الخميس، الفنانة هند صبري وتحدثت عن علاقتها بالفنانة منة شلبي، قائلة: «أنا ومنة شلبى كان في مشاكل بينا زمان ومكناش بنطيق بعض، بسبب الناس اللى بتوقع بينا، لأن لما بدأنا طلعنا سوا في نفس الوقت زى منى زكى وحنان زمان، وكنا بنسلم على بعض عادى بس بحرص شديد».

وأضافت هند صبري: «أستاذ محمد خان كان عايزنا احنا الاتنين في فيلم (بنات وسط البلد)، وروحنا له البيت كتعارف وسابنا قاعدين سوا في الصالون وقال رايح أعمل قهوة ومن هنا بدأنا نتكلم سوا وصفينا الموضوع ومن وقتها بقينا أصحاب أكتر بقالنا تقريبا 20 سنة».

وتابعت: «أنا مش وحشة في خصامي ولا منة، فالموضوع كان خصام عيال، وأما كبرنا فهمنا إن مفيش حد لو نجح هيخسر التاني، كنا لازم نبقى صحاب».

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي بمسلسل «هجمة مرتدة» الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وإنجي المقدم، وماجدة زكي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.