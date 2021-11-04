وصول الملياردير الروسي andrey melnichenko لميناء الغردقة واستقلال ثالث أغلى يخت في العالم

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استقبل مطار الغردقة الدولي مساء اليوم الخميس طائرة خاصة قادمة من مطار القاهرة تقل رجل الاعمال والملياردير الروسي andrey melnichenko ترافقه أسرته وزوجته ألكسندرا ملنيتشينكو والذي يبلغ صافي ثروته 25 مليار دولار وفور وصوله لمطار الغردقة استقل الملياردير الروسي وأسرته عدد من السيارات الي ميناء الغردقة البحري وسط حراسة امنية مشددة لصعود اليخت الخاص به، والذي يعد ثالث اغلي يخت في العالم والمتراكي بالميناء ومن المقرر التوجه غدا الجمعة الي مارينا الجونه شمال الغردقة ويرافق الملياردير الروسي حراسة خاصة و٢ من الكلاب الخاصة المملوكة له.

وتمكنت "المصري اليوم" من رصد وصول الملياردير الروسي فور وصوله لميناء الغردقة البحري كان ميناء الغردقة البحري قد لستقبل متذ ايام واحد من اغلي وافخم اليخوت السياحية العالمية وهو يخت سوبر YACHT A المملوك لـ الملياردير الروسى ألكسندر ميلنيشنكو وزوجته، ويبلغ ثمنه 323 مليون دولار مزود بمهبط للطائرة وذلك لاحد المراين السياحية بمنطقة الجونة شمال الغردقة ويعد اليخت ثالث افخم اليخوت عالميا حيث تم انهاء اجراءات وصوله للميناء والرسو علي الرصيف البحري للميناء وذلك في زيارة سياحية لمدينة الغردق وقادم من ميناء بورسعيد ويبلغ طوله 140 مترا و3 حمامات سباحة ومزود باتصالات بالقمر الصناعي.

ومن المقرر أن يصل مالك اليخت للغردقة خلال ايام ويشبه تصميمه الأصل السفن الحربية وهو مثال للرفاهية حيث يضم غرفة نوم رئيسية وديسكو، بالإضافة إلى ستة أجنحة للضيوف يمكن تحويلها إلى أربعة حجرات أكبر حجماً بفضل الجدران المتحركة.

وتتميز الأسطح ذات المرايا على نطاق واسع في جميع أنحاء المناطق الداخلية في حين أن الأثاث والأواني الزجاجية وأدوات المائدة مصنوعة من الكريستال الفرنسي، يضم مهبط لطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى ثلاثة حمامات سباحة ، أحدها من الزجاج، يقع أسفل الديسكو . ويستوعب اليخت السياحي ما يصل إلى 14 ضيفًا ويضم مساحة كافية لـ 42 من أفراد الطاقم.

ميناء الغردقة البحري يستقبل ثالث أغلى يخت سياحي في العالم

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية