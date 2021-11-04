المرور: استئناف مزاد لوحات المركبات والحجز عبر أبشر
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران المقدم عبدالله العشوي، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة تمكنت من القبض على...
دشن أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30...
دشن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة فهد العليان، برامج...
استدعاء شخصين ظهرا في فيديو أثناء حديثهما مع فتاة بجدة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على...
أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، منها أن تطبق الضوابط سيكون فقط على...
وزير الثقافة يعلن إطلاق المبادرة المجتمعية نقوش السعودية
أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، إطلاق مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...