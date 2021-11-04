أخبار عاجلة

دعوة من "المنافسة" لتقييم خدمات تطبيقات توصيل الطعام.. شارك من هنا -
محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ مشروعات «حياة كريمة» -
رئيس الوزراء يبدأ زيارة للوادي الجديد.. ويشهد افتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة -
مياه المنيا تلتقي مسؤولي منظمة يونيسف لمناقشة الخطط المستقبلية للتعاون -
«تدخل تحت بند الاحتواء».. سيد عبدالحفيظ ساخراً من ركلة جزاء الزمالك في القمة -
وزراء "البيئة" و"التخطيط" و"التعاون الدولى"يلتقون سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة كيفية التصدى للتغيرات المناخية -
فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت -
وزير الري: إزالة 70 ألف حالة تعدي على نهر النيل منذ انطلاق حملة «إنقاذ النهر» -
ضبط 3 مواطنين سرقوا الأغنام وسلبوا المارة -
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

المرور: استئناف مزاد لوحات المركبات والحجز عبر أبشر

Print

القبض على مواطن لإطلاقه النار معرضا حياته الآخرين للخطر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران المقدم عبدالله العشوي، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمنطقة تمكنت من القبض على...

e36c99028e.jpgنجران : الوطن
f50330cb12.jpg29 ربيع الأول 1443 هـ
IMG-20211104-WA0356

أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30...

icon-byline.pngيحيي مدخلي
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

إطلاق الدورة الثانية لجائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة بتعليم القصيم

دشن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة فهد العليان، برامج...

icon-byline.pngبريدة: الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ
1701137213الأمن-العام

استدعاء شخصين ظهرا في أثناء حديثهما مع فتاة بجدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على...

icon-byline.pngجدة الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ
WhatsApp Image 2021-11-04 at 9.37.45 PM

تعديل ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، منها أن تطبق الضوابط سيكون فقط على...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

وزير الثقافة يعلن إطلاق المبادرة المجتمعية نقوش

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، إطلاق مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 8 مخالفين سرقوا مركبات متعطلة وتاجروا بها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض

"السعودية" تقدم عرضًا استثنائيًّا لتشجيع السفر من دول الخليج لموسم الرياض

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

أحمد وفيق : توقعت نجاح «أم العيال» بمجرد قراءته (فيديو)

أحمد وفيق : توقعت نجاح «أم العيال» بمجرد قراءته (فيديو)

رسالة جديدة من السعودية لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل)

رسالة جديدة من السعودية لمليوني مواطن ومقيم بسبب لقاح كورونا (تفاصيل)