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«الحوار الاستراتيجي».. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره المصري إلى محادثات في واشنطن

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«الحوار الاستراتيجي».. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره المصري إلى محادثات في واشنطن «الحوار الاستراتيجي».. وزير الخارجية الأمريكي يدعو نظيره المصري إلى محادثات في واشنطن

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم استضافة نظيره المصري سامح شكري، بين يومي 8 و9 نوفمبر الجاري من أجل محادثات «الحوار الاستراتيجي».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن وزير الخارجية المصري سيزور واشنطن، يوم الاثنين المقبل، للقاء نظيره الأمريكي وعقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت أن بلينكن سيناقش مع شكري خلال زيارته لواشنطن القضايا الإقليمية والدولية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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