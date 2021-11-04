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أستاذ علم الاجتماع: المشاهدين استوحوا العنف من الدراما ولابد من ردع الجرائم الشاذة

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أستاذ علم الاجتماع: المشاهدين استوحوا العنف من الدراما ولابد من ردع الجرائم الشاذة أستاذ علم الاجتماع: المشاهدين استوحوا العنف من الدراما ولابد من ردع الجرائم الشاذة

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قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن هناك حالة عنف عامة في المجتمع المصري، وذلك يرتبط بمجموعة عوامل من أهمها تأثير الدراما والإعلام وعرض الجرائم ومظاهر العنف على المشاهدين.

وأضاف هالة منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المشاهدين استوحوا العنف من هذه الأعمال الدرامية، فضلا عن تأثير العوامل النفسية والظروف الاقتصادية على سلوك الأفراد، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يمتهنون البلطجة لكسب المال.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن غياب العلاقات الحميمية وتحول الحياة بكامل مشتقاتها إلى أشياء قابلة للبيع والشراء كان سببا في انتشار ظاهرة العنف في الشارع المصري، مؤكدة ضرورة وجود تشريعات قانونية وتعديل بعض الأحكام وادخال نصوص جديدة تردع الجرائم الشاذة.

وأردفت هالة منصور، أنه يجب تفعيل رقابة اجتماعية على الدراما لقياس مدى خطورة الأعمال الدرامية على سلوك الأفراد، ومن ثم يتم تحديد ما إذا كانت تلك الأعمال تصلح للعرض على المشاهدين أم لا.

المصرى اليوم

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