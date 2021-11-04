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أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان

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أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان أمير جازان بالنيابة يدشن مركز طب الأسنان التخصصي بجازان
دشن أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مركز طب الأسنان التخصصي بجازان، بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

واستمع الأمير لشرح مفصل من المدير العام للشؤون الصحية بجازان، عبدالرحمن بن دبي الحربي، عن المركز الذي أُنشئ على مساحة بلغت أكثر من 3400 متر مربع، وفق الطرق الحديثة والتصاميم الهندسية ذات البيئة الجمالية المتميزة، ويضم «50» عيادة طبية مجهزة طبياً، في مختلف اختصاصات صحة الفم والأسنان، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمرضى صحة الفم والأسنان بالمنطقة، إضافة لعمل العيادات الافتراضية الرقمية، على توافر الخدمات الاستشارية والتوعوية والتثقيفية، للمرضى وللأطباء في المستشفيات والمراكز الأخرى بجازان، وما يتوافر بها من كوادر طبية متخصصة، يزيد عددهم على 230 طبيباً ومساعد طبيب أسنان مؤهلين، ومصنفين كاستشاريين وأخصائيين ومقيمين، في مختلف اختصاصات الأسنان الدقيقة، إضافة إلى الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة.

واطلع الأمير على الأقسام المساندة بالمركز، وما يتوافر بها من تجهيزات طبية حديثة، ستسهم في تقديم الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالية، كخدمات الأشعة الجدارية والبانوراما وثلاثية الأبعاد، ومعامل الأسنان المتقدمة والمتطورة، والتعقيم المركزي، والاستقبال والتنسيق الطبي، والسجلات الطبية، وآلية عمل المركز الذي سيسهم في تقليص أوقات انتظار المرضى، في الحصول على الخدمة من خلال إتاحة أكثر من 3000 موعد للمرضى في الأسبوع.


الوطن السعودية

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