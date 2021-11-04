إطلاق الدورة الثانية لجائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة بتعليم القصيم

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دشن مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، ورئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة فهد العليان، برامج «جائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة بتعليم القصيم» بدورتها الثانية للعام 1443هـ، صباح اليوم، الخميس 29-3-1443هـ، وذلك بمقر الإدارة العامة للتعليم بمدينة بريدة.

وكان أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،قد شهد في وقت سابق رعاية توقيع تمديد الشراكة، واستمرار الجائزة في دورتها الثانية بمقر ديوان الإمارة. وتستهدف جائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة بتعليم القصيم، تشجيع روح المبادرة والتنافس، وتوفير بيئة تربوية وتعليمية محفزة للتميز، وتساهم في تأهيل قدرات الطلاب والطالبات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير برامج العاملين معهم، ورفع مستوى أدائهم، من خلال عدة مسارات، تشمل فئات التربية الفكرية، والإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، واضطرابات التوحد، والإعاقة الجسمية والصحية، وصعوبات التعلم.

بدوره أكد مدير عام التعليم بالقصيم محمد الفريح، أن استمرار الشراكة بين الإدارة العامة وبنك الجزيرة، يؤكد نجاح الجائزة، وتحقيقها لأهدافها، في نشر ثقافة التميز والإبداع في التربية الخاصة.

وبين رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة د. فهد العليان، بأن رسالة البنك المجتمعية تستهدف المشاركة الوطنية الدائمة في دعم قطاع التعليم، وتعزيز مهارات المجتمع التعليمي.

وأشار مدير التربية الخاصة بتعليم القصيم «بنين» ناصر بن مقبل العقيل، إلى أنه تم إعداد البرنامج الزمني للجائزة بدورتها الثانية، والانتهاء من بناء إجراءات المشاركة والتنافس للفئات المستهدفة في المجتمع التعليمي، والتي تشمل قطاعي البنين والبنات.