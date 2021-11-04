استدعاء شخصين ظهرا في فيديو أثناء حديثهما مع فتاة بجدة
أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، منها أن تطبق الضوابط سيكون فقط على...
وزير الثقافة يعلن إطلاق المبادرة المجتمعية نقوش السعودية
أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، إطلاق مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
أعلنت بريطانيا اليوم، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار «Molnupiravir» المضاد لكورونا، من إنتاج مختبرات ميرك الأمريكية الذي...
وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة،...
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.وأوضح...
كشفت مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى عضل، صادرة خلال الأشهر الـ4 الماضية في مختلف مناطق المملكة، إنصاف القضاء لـ23 معضولة، والتي...
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الرابعة من خدمة التجوال المحلي التي ستغطي 3142 قرية وهجرة بمناطق المدينة المنورة...