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استدعاء شخصين ظهرا في أثناء حديثهما مع فتاة بجدة

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تعديل ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، منها أن تطبق الضوابط سيكون فقط على...

09601d7c4a.jpgالرياض: الوطن
18c5c37b1a.jpg29 ربيع الأول 1443 هـ

وزير الثقافة يعلن إطلاق المبادرة المجتمعية نقوش

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، إطلاق مبادرة وطنية لاستكشاف النقوش والفنون الصخرية...

icon-byline.pngالرياض: الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 8 مخالفين سرقوا مركبات متعطلة وتاجروا بها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ
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بريطانيا أول دولة توافق على عقار Molnupiravir لكورونا

أعلنت بريطانيا اليوم، أنها أصبحت أول دولة في العالم توافق على عقار «Molnupiravir» المضاد لكورونا، من إنتاج مختبرات ميرك الأمريكية الذي...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

موهبة و هواوي يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية وتطوير المهارات الرقمية للشباب

وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك انفسمنت العربية السعودية المحدودة،...

icon-byline.pngأبها الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.وأوضح...

icon-byline.pngأبها : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

الحكم لصالح 23 فتاة معضولة وإصدار الأحكام خلال 30 يوما

كشفت مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى عضل، صادرة خلال الأشهر الـ4 الماضية في مختلف مناطق المملكة، إنصاف القضاء لـ23 معضولة، والتي...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

إطلاق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر المدينة المنورة وحائل وتبوك

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الرابعة من خدمة التجوال المحلي التي ستغطي 3142 قرية وهجرة بمناطق المدينة المنورة...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png29 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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