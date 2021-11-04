مهدد بالايقاف.. إجراءات تنتظر «ويجز» بعد اعتراضه مراسلا صحفياً

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أكد المنتج ريتشارد الحاج أنه يرفض وبشدة التجاوز الصادر من مطرب الراب الشهير بـ«ويجز»، في تعامله بشكل مسىء مع المراسل الصحفي الخاص بموقعه وقناته.

وأضاف في بيان رسمي صادر عنه: «المراسل لم يخطىء وكان يمارس عمله بتغطية العرض الخاص لفيلم فرق خبرة، داخل أحد المولات الخاصة، مشددًا على أن التجاوز في حق الصحفي والمراسل والقيام بدفعه والكاميرا والمايك بشكل غير لائق أمر مرفوض تمامًا، ولا يجب أن يصدر من فنان يتمتع بجماهيرية حتى وان كان في بداية مشواره. وشدد»ريتشار«: طلبت من المحامي الخاص بي الأستاذ هاني جرجس التحرك على الفور بشكل قانوني لجلب حق المراسل وعودة الأمور لنصابها الصحيح، فمن غير الطبيعي السكوت على أية تجاوز، وبالفعل توجه المحامي بمذكرة لمكتب النائب العام ضد هذا السلوك المرفوض تمامًا، وكذلك سيتم التقدم بمذكرة تطالب بمنع وإيقاف المطرب ويجز من الغناء لحين الاعتذار بشكل رسمي، موجهة لمجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر.

وأوضح:»الفنان يجب أن يتفهم دور الصحفي ويقدره ويجب ان يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين والنقابات الأخرى لضرورة احترام الصحفي والمراسل والتعامل معه بالشكل اللائق كونه يمارس ويؤدي عمله دون تدخل«.

من جانبه أكد كريم هشام المراسل الصحفي: أن ويجز كان متواجد في مقر العرض الخاص للفيلم وانه تقدم ليحصل منه على تصريحات حول حفله الناجح في المنارة مؤخرًا لكنه فوجئ به يدفعه بنفسه بشكل مهين دون أي مقدمات كمان قام بالتطاول عليه باليد ودفع الكاميرا والمايك الخاص بالجهة التي يعمل بها».