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رئيس جامعة الأقصر يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الدولي لتطوير التعليم

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رئيس جامعة الأقصر يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الدولي لتطوير التعليم رئيس جامعة الأقصر يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الدولي لتطوير التعليم

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وقعت جامعة الأقصر، الخميس، بروتوكول تعاون مع المركز الدولي لتطوير التعليم ICED، بهدف التعاون في نشر الوعي بالمجالات العلمية والفنية والثقافية.

ووقّع البروتوكول، الدكتور محمد محجوب عزوز، بصفته رئيسا للجامعة، وشيماء شمس الدين سالمان، بصفتها رئيسا لمجلس إدارة المركز الدولي لتطوير التعليم.

وبحسب بيان، تضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك منها دعم المواهب وإحياء التراث والحرف اليدوية والحفاظ عليها من خلال مشروع اكاديمي مهني، وإقامة الورش والتدريبات والمعارض والفعاليات والندوات المختلفة، التي تستهدف طلاب الجامعة.

كما وقعت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون آخر مع مؤسسة المنارة والضحى للتنمية الشاملة، بهدف إقامة تدريبات للحرف اليدوية والتراثية وإعادة إحياءها.. ووقع البروتوكول الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، بصفته رئيسًا لجامعة الأقصر، وفاطمة بغدادي محمد، المدير التنفيذي لمؤسسة المنارة والضحى للتنمية الشاملة.

وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها التعاون في إقامة تدريبات الحرف اليدوية والتراثية لدعم المواهب الشابة، وإعادة احياء التراث من خلال مشروع «الحرفجية»، وإقامة المؤتمرات العلمية والندوات والملتقيات الشبابية والفعاليات الثقافية والمعارض بهدف نشر الوعي بالمجالات العلمية والفنية والثقافية ..

من جانبه أشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن تلك البروتوكولات تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي، مؤكدا أن الجامعة ترحب بكافة أوجه التعاون مع مختلف المؤسسات وتوفر كافة إمكاناتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع الأقصري.

المصرى اليوم

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