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تعرضت الفنانة مايا دياب لوعكة صحية شديدة نُقلت على أثرها لأحد المستشفيات في بيروت، إثر حدوث تسمم حاد.

وانتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنانة مايا دياب أثناء تواجدها اليوم الخميس، بأحد مستشفيات بيروت إثر إصابتها بتسمم حاد.

وظهرت الفنانة مايا دياب من خلال مقطع الفيديو علي فراش احدى المستشفيات، حيث كان الطبيب المعالج لها يقوم بمعالجتها أطلت الفنانة مايا دياب في أحدث صور شاركت بها عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» بحذاء وصف بـ«الغريب» .

وعرضت قناة ONE TV Lebanon فيديو لمايا دياب أثناء تواجدها بالمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لها من قبل الأطباء.

وعلق الحساب الرسمي للقناة على الفيديو: «مايا دياب تتعرض لتسمم حاد».

وكانت الفنانة مايا دياب ظهرت خلال إطلالتها أمس الاربعاء وهى ترتدي الملابس السوداء وحذاء عال وبتصميم «غير مألوف» جذب أنظار المتابعين إليه. ونالت التعليقات على حذائها وقال أحد المتابعين: «شو نوع السيارة التي تلبسيها؟»، وتابع آخرون: «شو لابسة برجلك؟» واستكمل حساب ثالث: «حذاء بيضحك».