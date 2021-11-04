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إزالة 12 حالة تعدٍ في المهد على أراضٍ زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر

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إزالة 12 حالة تعدٍ في المهد على أراضٍ زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر إزالة 12 حالة تعدٍ في المهد على أراضٍ زراعية بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة انواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد، وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 8 حالات تعدي مخالفة بمساحة 9 قراريط و12 سهم عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض والاسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون وذلك بناحية بندر اسنا وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الكيمان بإزالة 3 حالات تعدى مخالفة بمساحة 4 قراريط عبارة عن اسوار بارتفاع 1م من الطوب الأبيض والأسمنت مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون، وذلك بحوض جلال 57 وحوض أبوغريب، فيما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الحلة من إزالة حالة مخالفة بمساحة 1 قيراط مقامة على أرض زراعية بحوض الجيل البحري.

المصرى اليوم

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