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أول تعليق لـ «الصحة» على حالة أسرة واقعة احتجاز الفيوم

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أول تعليق لـ «الصحة» على حالة أسرة واقعة احتجاز الفيوم أول تعليق لـ «الصحة» على حالة أسرة واقعة احتجاز الفيوم

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كشف الدكتور محمد الدمرداش، مدير مستشفى الفيوم العام، تفاصيل حالة الرهائن في واقعة تحرير قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني أسرة من قبضة خط بالفيوم، قائلا إنه وصل إلى المستشفى اثنين من المصابين، وجثمان.

وقال «الدمرداش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، إن أحد المصابين أجريت له الإسعافات الطبية ونقل إلى محبسه، والحالة الأخرى لسيدة مازالت تحت الملاحظة بالمستشفى، كما أن الجثمان تحت تصرف الطب الشرعي.

وأوضح أنه تم الدفع بأربعة سيارات إسعاف حول موقع المنزل الذي كان محتجز به أفراد الأسرة تحسبا لحدوث أي طارىء، فضلا على أنه تم رفع درجة التأهب والاستعداد بالمستشفى، مؤكدا أنه تم التعامل مع الواقعة باحترافية عالية.

المصرى اليوم

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