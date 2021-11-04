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الكشف عن الصورة الرسمية لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي .. «صورة»

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الكشف عن الصورة الرسمية لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي .. «صورة» الكشف عن الصورة الرسمية لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي .. «صورة»

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أعلنت قائمة محمود الخطيب عن الصورة الرسمية لها في انتخابات النادي الأهلي القادمة.

قائمة محمود الخطيب

وجاء الشعار منبثقًا من رؤية الخطيب وقائمته للأهلي وفروعه الأربعة خلال الفترة المقبلة، وحاجته لفريق إدارة متفاهم، متجانس، ويضم خبرات متنوعة، وشباب متحمس يجمعهم هدف واحد وهو تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره ووضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار.

وتضم قائمة محمود الخطيب كلًا من: العامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي لأمانة الصندوق.

وفي العضوية فوق السن: طارق قنديل- محمد سراج الدين- محمد الدماطي- مهند مجدي- محمد شوقي- محمد الغزاوي- حسام غالي.

وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي- مي عاطف.

المصرى اليوم

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