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ارتفع سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس، 4 نوفمبر 2021، للمرة الثانية، اليوم، ليحقق ارتفاعا بقيمة من 8 إلى 10 جنيهات خلال 34 ساعة فقط وذلك استجابة إلى ارتفاع سعر الذهب عالميًا والذى ارتفع بقوة بعد قرارات بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، والذى أرجأ رفع الفائدة لأجل غير مسمى وارتفع الذهب بنسبة 1.24%، ويتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تستجيب الأسواق المحلية لحظيا لما يحدث بالسوق العالمى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، 781 جنيهًا للجرام.

وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا من 891 إلى 893 جنيها وهو الاكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا من 781 إلى 783 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

تراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا من 670 إلى 672 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6248 إلى 6264 جنيهًا.

وهذه الأسعار تعلنها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، بقوة بهد صدور بعد بيانات البطالة الامريكية والتى جاءت أفضل من التوقعات بشكل بسيط وارتفعت عقود الذهب بنسبة 1.64%، بينما ارتفع الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.24%، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.40%، بينما تراجعت سندات الخزانة بنسبة 1.01%، والذى تربطها مع الذهب علاقة عكسية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم، في أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.64 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 904.73 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 678.55 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،792.43 $ .

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