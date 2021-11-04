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تعديل ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية

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تعديل ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية تعديل ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية
أجرت هيئة تقويم التعليم والتدريب تعديلات على بعض ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية، منها أن تطبق الضوابط سيكون فقط على المعلمين، وكذلك الراغبون في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية .

ونشرت الهيئة التعديلات بموقعها، وتضمنت تعديلًا على شروط الحصول على الرخصة المهنية، وهي أنه لا بد من الحصول على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، واستيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق ما هو محدد في اللائحة، وتوفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي)، وتحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى، كما أنه لابد عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من أثنى عشر شهرا على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي).

ومن ضمن التعديلات أنه يحق لمجتازي اختباري كفايات المعلمين العام والتخصصي الاستفادة منهما أو أحدهما في إصدار الرخصة المهنية بحد أقصى نهاية عام 2023م، كما يمنح الحاصلون على الرخصة المهنية قبل اعتماد هذه الضوابط سنة إضافية لصلاحية الرخصة الصادرة لهم، إضافة إلى أنه يمكن تقديم طلب ترقية الرخصة المهنية من مستوى إلى مستوى أعلى عند توفر شروط المستوى المطلوب للترقية.

وفيما يخص تجديد الرخصة، تم تعديل عليها بأنه يجوز تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال السنة الأخيرة من مدة صلاحيتها، ويتم إجراء تجديد الرخصة وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، حيث كانت في السابق أنه عند تجديدها لابد من تقديم طلب التجديد قبل عام من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، وتقديم طلب الحصول على رخصة معلم متقدم أو خبير قبل عام من المدة المحددة للرتبة المهنية في لائحة الوظائف التعليمية.


الوطن السعودية

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