"موفي" تدشن فرعها الاستثنائي بـ"البوليفارد" بأكبر سينما بالسعودية

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تضم 25 صالة و تجارب سينمائية متعددة بواقع 2,534 مقعداً

دشنت شركة موڤي سينما العلامة التجارية المحلية الأولى لدور العرض السينمائية على صعيد المملكة فرعها الجديد والاستثنائي بشكل جزئي في منطقة "بوليڤارد رياض سيتي" تزامناً مع موسم الرياض، والذي يمثل وجهة ترفيهية فريدة من نوعها لسكان المدينة، وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الشركة لخلق تجربة ترفيهية مميزة ورائدة في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، يتضمن الافتتاح الجزئي وجود أربع صالات سويتس والتي تعتبر تجربة فاخرة وتتميز بمقاعدها الفخمة والمريحة مع الخصوصية الكاملة كما يستمتع الزوار بمأكولات مميزة يتم تقديمها لهم داخل صالة السينما تضيف بعداً جديداً لهذه التجربة الفريدة.

ويضم الموقع الجديد 25 صالة سينما وتجارب سينمائية متعددة بواقع 2,534 مقعداً في سبيل خلق تجربة مريحة مليئة بالدهشة والمتعة مما يجعلها أكبر سينما في السعودية فور إعلان الافتتاح الكامل بحلول نهاية عام 2021.

ويشمل الموقع الجديد، تجارب متعددة منها تجربة 4DXscreen لأول مرة في الشرق الأوسط وهي عبارة عن صالة تحاكي أحداث الفيلم من خلال حركة الكراسي والمؤثرات السمعية والبصرية منها الشعور بتجربة العواصف والبرق والأمطار والتأثير والرذاذ والضباب وأيضاً تمتد الشاشة إلى الجدران الجانبية للصالة لمتعة مشاهدة الأفلام من خلال رؤية ٢٧٠ درجة، والسماح للجمهور بعيش تجربة المشاهد في الأفلام.

بالإضافة لذلك، يوجد بالموقع صالة إكسبيرينس سي جي اس لأول مرة في الرياض وهي أكبر شاشة عرض سينمائية تتسع لما يقارب ٥٠٠ شخص، حيث تتميز بأحدث وسائل الراحة في مقاعدها القابلة للإمالة للخلف، والاستمتاع بدقة المشاهد وجودة الصوت العالية التي تتوفر بتقنية "دولبي أتموس"، وأخيراً تجربة موڤي بوتيك التي تمتاز بتصاميم فريدة من نوعها بالإضافة لقائمة الأطعمة والمشروبات المتعددة.

ويعتبر الموقع الجديد هو الرقم 13 لعدد فروع موڤي سينما في السعودية، وتعتزم الشركة تدشين 8 أفرع جديدة في مختلف مناطق المملكة منها بمدينتي عنيزة وخميس مشيط بحلول بداية عام 2022 ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 21 فرعاً في 10 مدن مختلفة في المملكة.