إحالة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» إلى المعاش لتزويره «شهادة مرضية»

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قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاحالة للمعاش، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب كلًا من باحث ثالث شؤون وظيفية بإدارة الأجازات بذات الجهة، ومدير إدارة الاجازات بذات الجهة، لخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي باستعمال الاول شهادة مرضية مزورة تفيد بمرضه مما مكنه من صرف مبلغ 9 آلاف جنيه لمدة شهر دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، استعمال شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها إلى جهة عمله بغرض احتساب شهر أجازة مرضية على خلاف الحقيقة وصرف مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق، وانقطع عن العمل الفترة المشار اليها بدون سند قانونى أو عذر مقبول وإدعائه المرض.

كما نسبت للثاني التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الأجازةالمرضية المقدمة من الأول مما أدى إلى احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 أجازة مرضية للمذكور وصرفه مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق. وأهملت المحالة الثالثة، في مراجعة أعمال المخالف الثاني، ما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.