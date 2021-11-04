أخبار عاجلة

ضبط مواطن خبّأ الحشيش في خزان وقود -
"سكني": إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال -
جازان.. القبض على شخص يحمل 19 كيلوجرامًا من الحشيش مخبأة في خزان وقود مركبة -
لهذا السبب المهم.. احذر بدء يومك بتناول الموز! -
شاهد "مدني تبوك" يُخمد حريقًا اندلع في عمارة ويفك احتجاز مقيم -
"حوراء النسائي" بلجنة الأفلاج يُنهي تدريب 72 فتاة لتأهيلهن لسوق العمل -
إصابة حارس "الأخضر" فواز القرني قبل مواجهة أستراليا بساعات -
بسبب دقيقة ونصف دولار.. سائق قطارات يُقاضي شركته باليابان -
الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان -
تحرير 12 مخالفة وتوجيه 89 إنذارًا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية بالحدود الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إحالة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» إلى المعاش لتزويره «شهادة مرضية»

Print
إحالة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» إلى المعاش لتزويره «شهادة مرضية» إحالة مستشار بـ«التنظيم والإدارة» إلى المعاش لتزويره «شهادة مرضية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة مستشار (ب) بالإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالاحالة للمعاش، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب كلًا من باحث ثالث شؤون وظيفية بإدارة الأجازات بذات الجهة، ومدير إدارة الاجازات بذات الجهة، لخروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي باستعمال الاول شهادة مرضية مزورة تفيد بمرضه مما مكنه من صرف مبلغ 9 آلاف جنيه لمدة شهر دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، استعمال شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى باب الشعرية الجامعى التابعة لجامعة الأزهر بتقديمها إلى جهة عمله بغرض احتساب شهر أجازة مرضية على خلاف الحقيقة وصرف مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق، وانقطع عن العمل الفترة المشار اليها بدون سند قانونى أو عذر مقبول وإدعائه المرض.

كما نسبت للثاني التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن الأجازةالمرضية المقدمة من الأول مما أدى إلى احتساب الفترة من 19/2/2019 وحتى 21/3/2019 أجازة مرضية للمذكور وصرفه مبلغ 9151،70 جنيه بدون وجه حق. وأهملت المحالة الثالثة، في مراجعة أعمال المخالف الثاني، ما أدى إلى ترديه في المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور)

تسبب انبعاثات.. حملة لضبط المخالفات البيئية تضبط 48 سيارة بالقاهرة والجيزة (صور)

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي

الحكومة توضح حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

3 أهداف لـ محمد صلاح الأفضل في ليفربول لشهر أكتوبر: «أداء فردي رائع» .. فيديو

«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه

«الداخلية»: 6 متهمين وراء إجبار مواطن على توقيع 81 إيصالات وعقد على بياض بالإكراه