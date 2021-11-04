مشادة بين أستاذ أزهري ومعالج روحاني حول تأثير السحر.. أتحداك على الهواء

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قال الدكتور عبدالشافي أحمد، أستاذ بجامعة الأزهر، إن حملات تنظيف المقابر من أعمال السحر تعد نوعا من الدجل والشو.

وأكد أحمد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد «الجن خلق مثل الإنسان بعضه صالح، والآخر طالح، ومش مطلوب أبدا نشعر أنه عدو للإنسان، الله سبحانه وتعالى أكد أن كيد الشيطان ضعيف»، مضيفا «حملات تطهير المقابر جهل وتخلف».

وأضاف أستاذ جامعة الأزهر «آية واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان، ليست خاصة بأمة محمد، بل وردت في القرآن على سبيل القصص، والسبب في المعالجين كونهم يتربحون من هذا الأمر»، مشيرًا إلى أن معظم الحالات التي يعتقد البعض أنها بسبب السحر، تكون ناجمة عن مرض نفسي.

وأشار إلى أن الجنس البشري كان يميل قديمًا إلى التحليل الأسطوري، ثم التحليل الديني غير السليم الذي يعارض التحليل العلمي قائلا «اللي بيعملوا سحر ما يروح يجيبوا فلوس للبنك المركزي ويحلوا المشكلات، كل ده كلام فارغ يعتمد على ضعف المستفتي».

ودخل أستاذ الأزهر في مشادة مع مصطفى فليفل، داعية إسلامي وراقي شرعي، مؤكدًا أن دعوات معالجي السحر تدرج تحت بند التجهيل قائلا «بعض المعالجين يبعثوا بأعراض السيدات، ويستبيحوا أموال الناس».

وتحدى المعالج قائلا «اتفضل اعمل عمل دلوقتي، كل ده تجهيل، تأثير السحر غير موجود، السحر ورد في القرآن على سبيل الحكاية»، مشيرًا إلى أن الرسول أكد أن المؤمن بتأثير السحر وتغييره الواقع لن يدخل الجنة. وتساءل «كيف نتحدث عن تأثير السحر؟ والله سبحانه وتعالى قال لا يفلح السحر حيث أتى»، نافيًا ما يتردد حول تعرض الرسول للسحر.