★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت جانا ابنة الفنان عمرو دياب أنها حاولت تجاوز مرضها من أجل تسجيل فيديو لها أثناء غنائها.

وحلّت في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر «انستجرام» وتغني إحدى الأغنيات الإنجليزية وتعزف على البيانو.

علقّت على الفيديو قائلة: «أنا مريضة ومتعبة لكن حاولت واستمتعت لأن الأمر استغرف مني 100 محاولة لإعداد ذلك الفيديو».

لكن لم توضح جانا طبيعة مرضها حتى أنها ظهرت في الفيديو الجزء العلوي من رأسها فقط.

كان آخر لقاء مُصور ظهرت فيه ابنة «دياب»، عقب عرض مسلسل «خلي بالك من زيزي»، بطولة الفنانة أمينة خليل -والذي ترتكز قصته على معاناة اضطراب فرط الحركة- (أي في عقب انتهاء شهر رمضان الماضي) لتصرّح عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام» أنها تعاني من اضطراب فرط الحركة.

وقالت إن إدارة مدرستها في لندن «queens gate school» أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD» ونقص الانتباه، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية .

وأضافت جانا دياب أنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن ونُصِحت بمغادرتها في الصف الثاني عشر، بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة واضطراب القلق الهلعي، مما جعلها تواجه الكثير من الصعوبات في دراستها بسبب معاناتها من عدم التركيز أو تسليم واجباتها المدرسية في موعدها المحدد أو قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح وغيرها من الأمور التي كانت تسبب لها الإحراج بين زملائها.

كما حكت خلال حلقتها مع برنامج «ET بالعربي»: «تم تشخيصي بعد عامين من خروجي من المدرسة الثانوية ولقد عانيت كثيرًا في المدرسة، وحصلت على درجات دراسية سيئة جدًا، بالرغم من أني درست بجدية كبيرة، حصلت على نفس العلامات التي حصلت عليها في الوقت الذي لم أدرس فيه فعلًا وكنت أجلس وأماطل في المنزل».